Trump punta su Warsh | ex membro della Fed pronto a guidare la banca centrale americana

Donald Trump ha annunciato di aver scelto Kevin Warsh come nuovo governatore della Federal Reserve. La nomina è stata comunicata venerdì 30 gennaio 2026. Warsh, ex membro della Fed, ora si prepara a guidare la banca centrale americana. La decisione potrebbe influenzare le politiche economiche degli Stati Uniti nei prossimi mesi.

Donald Trump ha scelto Kevin Warsh come nuovo governatore della Federal Reserve, annunciando la nomina nel corso della giornata di venerdì 30 gennaio 2026. La decisione, confermata da fonti vicine alla Casa Bianca, segna un passo strategico nel rilancio del suo programma economico, con l’obiettivo di rafforzare il controllo sulle politiche monetarie e allineare la banca centrale agli obiettivi del suo secondo mandato. Warsh, 56 anni, ex membro del Consiglio dei Governatori della Fed, è stato scelto dopo un’attenta valutazione tra diversi candidati, tra cui Kevin Hassett, Christopher Waller e Rick Rieder. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il presidente Trump sta per annunciare la sua scelta per la guida della Federal Reserve.

Il dibattito tra Donald Trump e la Federal Reserve si intensifica, con il Dipartimento di Giustizia che avvia una procedura sui costi della banca centrale americana.

Trump ha scelto Kevin Warsh come nuovo capo della Federal ReserveDonald Trump ha detto che nominerà Kevin Warsh come successore di Jerome Powell alla guida della Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, comunemente detta FED. È una delle scelte più ... ilpost.it

Fed, Trump punta su Kevin Warsh: scattano le vendite sui Treasury USAIl presidente Usa ha avvertito che venerdì intende rivelare il nome del prossimo presidente della Fed. Il nome di Warsh è balzato al 95% delle possibilità dopo essere stato visto entrare alla Casa Bia ... msn.com

