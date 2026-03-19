Emanuel Perathoner furto alle Paralimpiadi di Milano-Cortina | rubate due tavole da snow durante la premiazione

Durante la premiazione delle Paralimpiadi di Milano-Cortina, Emanuel Perathoner ha segnalato sui social il furto di due tavole da snow, tra cui un attacco molto raro, uno dei soli due esistenti al mondo. Il campione azzurro di boardercross e banked slalom ha condiviso la notizia, trasformando un momento di celebrazione in una situazione di perdita.

Il campione azzurro di boardercross e banked slalom denuncia il furto sui social: tra i pezzi rubati un attacco di cui esistono solo due esemplari al mondo Un giorno di festa trasformato in amarezza. Emanuel Perathoner ha vinto due medaglie d’oro alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina, ma venerdì 13 marzo, durante la cerimonia di premiazione del Banked Slalom all’impianto di Socrepes a Cortina, qualcuno gli ha sottratto due tavole da snowboard dal valore tecnico ed economico considerevole. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Milano Cortina, rubate tavole da snowboard al doppio oro paralimpico Perathoner(Adnkronos) – Doppio oro, ma anche doppio furto ai Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina per l'azzurro Emanuel Perathoner. Chi è Emanuel Perathoner, primo oro dell’Italia alle Paralimpiadi di Milano-Cortina dopo il calvarioEmanuel Perathoner del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD) la prima medaglia d'oro dell'Italia alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. Una selezione di notizie su Emanuel Perathoner Temi più discussi: Milano Cortina, Emanuel Perathoner denuncia il furto delle tavole: Aiutatemi a ritrovarle; Perathoner trionfa anche nel banked slalom e fa la storia col bis d'ori!; MILANO CORTINA 2026: STORICO BIS D’ORO PER EMANUEL PERATHONER; Milano Cortina, rubate tavole da snowboard al doppio oro paralimpico Perathoner. Milano Cortina: Perathoner, mi hanno rubato gli snowboard durante la premiazione(ANSA) - BOLZANO, 19 MAR - Il pluricampione paralimpico Emanuel Perathoner è stato vittima di un furto. Venerdì 13 marzo, durante la premiazione della gara di banked Slalom alle Paralimpiadi a Cortin ... msn.com Milano Cortina, rubate tavole da snowboard al doppio oro paralimpico Perathoner(Adnkronos) - Doppio oro, ma anche doppio furto ai Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina per l'azzurro Emanuel Perathoner. Venerdì 13 durante la premiazione della gara di Banked Slalom alle ... msn.com Milano Cortina, Emanuel Perathoner denuncia il furto delle tavole: "Aiutatemi a ritrovarle - facebook.com facebook Rubati due snowboard al campione paralimpico Emanuel Perathoner x.com