Milano Cortina rubate tavole da snowboard al doppio oro paralimpico Perathoner

Durante i Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina, Emanuel Perathoner ha vinto due medaglie d’oro e ha subito il furto di alcune tavole da snowboard. L’atleta italiano ha portato a casa il doppio risultato positivo, mentre le tavole sono state rubate nel corso dell’evento. La notizia riguarda esclusivamente i fatti relativi alla competizione e al furto avvenuto.

(Adnkronos) – Doppio oro, ma anche doppio furto ai Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina per l'azzurro Emanuel Perathoner. "Venerdì 13 durante la premiazione della gara di Banked Slalom alle Paralimpiadi a Cortina presso l'impianto di Socrepes qualcuno ha rubato due delle mie tavole Apex (colore grigio e nero) con attacchi Union modello Atlas Fc", ha scritto sui social il campione di boardercross e banked slalom. Si tratta di snowboard particolarmente sofisticati e costosi che montano attacchi rari. "Le tavole sono riconoscibili perché hanno il numero di serie, mentre i pezzi molto rari sono gli attacchi, uno grigio e viola, edizione limitata, e l'altro giallo e nero, uno di soli due esemplari esistenti al mondo". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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