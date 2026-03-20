Delmastro socio della figlia di un prestanome di camorra le cose sono due | o spieghi o ti dimetti
Delmastro, coinvolto come socio della figlia di un prestanome di camorra, si trova davanti a due opzioni: spiegare la relazione o dimettersi. Tre domande principali sollevano dubbi sulla sua conoscenza: come faceva a non sapere della collaborazione con la figlia, e perché conosceva solo il padre nonostante fosse socio della ragazza. Restano in attesa di chiarimenti ufficiali.
Tre semplici domande: come faceva il sottosegretario alla giustizia a non sapere di essere socio con la figlia di Mauro Caroccia, prestanome del boss Michele Senese? Se era socio della figlia, come mai conosceva così bene solamente il padre? Attendiamo le risposte. O le dimissioni del sottosegretario alla giustizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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