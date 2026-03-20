Delmastro socio della figlia di un prestanome di camorra le cose sono due | o spieghi o ti dimetti

Delmastro, coinvolto come socio della figlia di un prestanome di camorra, si trova davanti a due opzioni: spiegare la relazione o dimettersi. Tre domande principali sollevano dubbi sulla sua conoscenza: come faceva a non sapere della collaborazione con la figlia, e perché conosceva solo il padre nonostante fosse socio della ragazza. Restano in attesa di chiarimenti ufficiali.