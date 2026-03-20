La premier ha confermato che il sottosegretario rimane in carica nonostante le richieste delle opposizioni di prendere una posizione diversa. La presidente del Consiglio ha commentato le accuse e le polemiche sollevate, definendo le dichiarazioni di Elly Schlein come false. La discussione sulla posizione del sottosegretario continua a occupare l’attenzione politica senza cambiamenti ufficiali.

“Delmastro resta al suo posto”. Le opposizioni le chiedevano di intervenire e la presidente del Consiglio lo ha fatto, a modo suo. Giorgia Meloni ha difeso il suo sottosegretario alla Giustizia, che – come dimostrato dal Fatto Quotidiano – è stato socio della figlia di Mauro Caroccia, già condannato per mafia, perché prestanome di Michele Senese, uno dei boss più noti e spietati della Capitale. In particolare, Delmastro era stato per oltre un anno socio al 25% di una srl proprietaria di un ristorante di Roma, con partecipazione al 50% di Miriam Caroccia, figlia dell’imprenditore romano. La ragazza era appena 18enne al momento della costituzione della società. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Delmastro, Giorgia Meloni: “Il sottosegretario resta al suo posto. Da Elly Schlein solo fake news”

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