Due persone sono state condannate all’ergastolo per il delitto di Bossi, avvenuto con modalità violente e motivazioni legate al denaro. Secondo la sentenza, Andrea è stato ucciso con ferocia perché voleva ottenere denaro e vivere una vita agiata. La vicenda si è svolta senza coinvolgimenti di fame o disperazione, ma seguendo un’idea distorta di benessere.

Lo hanno ucciso per soldi. Non per fame, non per disperazione. Ma per un’idea distorta di benessere, per "fare la bella vita". È questa la verità più dura che emerge dalle motivazioni della sentenza di condanna all’ergastolo dei ventenni Douglas Carolo e Michele Caglioni Marangon, per l’omicidio di Andrea Bossi: 94 pagine depositate ieri, che ricostruiscono ogni dettaglio e inchiodano i due imputati a una realtà tanto semplice quanto brutale. Il movente è stato "la ricerca di soldi facili": denaro per alimentare uno stile di vita. Il giudice Daniela Frattini rileva il comportamento dei due giovani anche durante il processo. E il ritratto che emerge è durissimo: "nessun comportamento corretto", "assenza di sincera resipiscenza", "dichiarazioni marcatamente inattendibili". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Delitto Bossi, i motivi degli ergastoli: "Andrea ucciso per soldi con ferocia"

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Omicidio Andrea Bossi, i giudici: “Carolo e Caglioni lo hanno ucciso secondo un piano per fare soldi facili”Douglas Carolo e Michele Caglioni Marangon sono stati condannati lo scorso dicembre in primo all'ergastolo per l'omicidio di Andrea Bossi.

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