Delitto Bossi a Cairate Andrea ucciso con ferocia per soldi e fare la bella vita

Un uomo è stato assassinato a Cairate, in provincia di Varese, e la polizia ha confermato che la vittima è Andrea, uccisa con violenza. L’omicidio è stato commesso per motivi legati al denaro e alla volontà di vivere in modo sfarzoso. Le indagini sono in corso, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

Cairate (Varese), 19 marzo 2026 – Lo hanno ucciso per soldi. Non per bisogno, non per disperazione. Ma per “fare la bella vita ”. È questa la verità più cruda che emerge dalle motivazioni della sentenza con cui, lo scorso dicembre, Douglas Carolo e Michele Caglioni Marangon sono stati condannati all’ergastolo per l ’ omicidio di Andrea Bossi. Andrea Bossi, 26 anni, il giovane assassinato a coltellate nella sua abitazione a Cairate (Varese), in una foto tratta dal suo profilo Facebook. FACEBOOK ANDREA BOSSI +++ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++ Novantaquattro pagine depositate ieri che non lasciano spazio a dubbi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Delitto Bossi a Cairate, Andrea ucciso con ferocia per soldi e “fare la bella vita” Articoli correlati Leggi anche: Federica Torzullo, il procuratore: “Un delitto di estrema violenza, colpita con ferocia” Mario Ruoso, il patron di TelePordenone ucciso dall'ex dipendente Loriano Bedin per soldi. La ricostruzione del delittoPORDENONE - L’imprenditore Mario Ruoso è stato ucciso da uno dei collaboratori con cui ha condiviso la sua avventura nel mondo delle televisioni...