Omicidio Andrea Bossi i giudici | Carolo e Caglioni lo hanno ucciso secondo un piano per fare soldi facili
I giudici hanno stabilito che Douglas Carolo e Michele Caglioni Marangon hanno ucciso Andrea Bossi seguendo un piano finalizzato a ottenere denaro facile. La condanna all'ergastolo è arrivata lo scorso dicembre dopo un procedimento giudiziario che ha portato alla sentenza definitiva. La vicenda ha coinvolto direttamente i due imputati, ritenuti responsabili dell'omicidio.
Douglas Carolo e Michele Caglioni Marangon sono stati condannati lo scorso dicembre in primo all'ergastolo per l'omicidio di Andrea Bossi. Secondo i giudici di Busto Arsizio (Varese), i due 20enni lo avrebbero ucciso per il solo movente "economico" per fare "soldi facili". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Leggi anche: Delitto Bossi a Cairate, Andrea ucciso con ferocia per soldi e “fare la bella vita”
Le ombre sulla scomparsa del 14enne trovato a Milano: “Diceva vado in Svizzera e fare soldi facili”"Ci sono zone d'ombra e diverse questioni da chiarire" hanno spiegato i carabinieri dopo il ritrovamento del 14enne veronese a Milano, aggiungendo:...