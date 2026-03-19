Omicidio Andrea Bossi i giudici | Carolo e Caglioni lo hanno ucciso secondo un piano per fare soldi facili

I giudici hanno stabilito che Douglas Carolo e Michele Caglioni Marangon hanno ucciso Andrea Bossi seguendo un piano finalizzato a ottenere denaro facile. La condanna all'ergastolo è arrivata lo scorso dicembre dopo un procedimento giudiziario che ha portato alla sentenza definitiva. La vicenda ha coinvolto direttamente i due imputati, ritenuti responsabili dell'omicidio.