Lobotka il miglior regista di De Laurentiis

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, si conferma elemento fondamentale della squadra. Nel match al Maradona, il suo gol ha deciso la gara, contribuendo alla vittoria di misura contro l’avversario. La prestazione di Lobotka sottolinea il ruolo di regista e punto di riferimento per il centrocampo partenopeo, confermando la sua importanza nel progetto tecnico di De Laurentiis.

Il Napoli vince di misura grazie alla rete del suo regista Stanislav Lobotka. Lo slovacco resta sempre uno dei perni fondamentali della squadra di Antonio Conte, nonostante le grandi difficoltà a causa dei tanti infortuni in casa partenopea. L'unico raggio di luce dal Maradona, in questo momento di difficoltà, lo ha dato Lobotka, a segno 1251 giorni dopo l'ultima volta. L'ultimo gol lo segnò a Verona nella prima partita della stagione che riportò lo scudetto a Napoli dopo 33 anni. Una soddisfazione meritata per uno dei registi più belli che ha scelto nella sua carriera Aurelio De Laurentiis. Lobo ha tantissime qualità, ma forse un unico grande difetto: non ha il tiro da fuori.

Calcio: Lobotka "con Conte lavoro duro, De Bruyne qui per sfida" - Se mi avesse scritto su Instagram, gli avrei detto: mandami la maglia e non venire qui ... ansa.it

Napoli-Genoa, resta il dubbio Lobotka. E De Laurentiis tenta De Bruyne - La prudenza consiglierebbe riposo dopo la distorsione alla caviglia, ma per Conte non è ... rainews.it

Lobotka migliore in campo contro il Sassuolo La prima parola che ti viene in mente per il centrocampista del Napoli - facebook.com facebook

