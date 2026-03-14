De De Bruyne basta la sua presenza in campo, mentre Beukema continua a essere un punto interrogativo per il Napoli. La squadra alterna un primo tempo difficile a un secondo più stabile, senza cambiare molto il risultato complessivo. La partita si svolge con momenti di difficoltà e di miglioramento, senza grandi variazioni nel punteggio o nello stile di gioco.

L’alternanza dei due portieri sembra non pagare, l’impressione è che tolga serenità ad entrambi. Conte si decida Ni Napoli 14032026 - campionato di calcio serie A Napoli-Lecce foto Nicola IanualeImage Sport nella foto: Sam Beukema-Lameck Banda Cesare – Siamo alle solite. Il Napoli gioca un tempo da incubo e un altro buono. L’unica variante ammessa è qual è il tempo buono e quale quello cattivo. Contro il Lecce gli azzurri hanno subito l’ennesimo gol di testa dopo due minuti. E hanno rischiato più di una volta di subire il raddoppio. Qualcosa di incredibile. Guido – Verissimo. Purtroppo Anguissa ed Elmas hanno giocato 45 minuti pessimi con il Lecce che pressava altissimo e Gilmour costretto a ballare preso sempre in mezzo al campo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Bruyne, basta la presenza. Beukema è sempre più un mistero

Articoli correlati

Il recupero procede bene, De Bruyne sempre più vicino al rientroCome riporta La Gazzetta dello Sport, Kevin De Bruyne continua il suo lungo percorso di recupero.

Leggi anche: Entrano De Bruyne e McTominay, e si sveglia Politano. Napoli sempre più in Champions (aspettiamo solo il “Conte resta”)

Contenuti utili per approfondire De Bruyne basta la presenza Beukema è...

Temi più discussi: Napoli-Torino 2-1, De Bruyne esulta: Che bello essere tornati; Napoli, De Bruye atto II; Il Napoli batte il Toro e ritrova De Bruyne; Toro, il cuore nel finale non basta: il Napoli domina e vince 2-1.

De Bruyne, basta la presenza. Beukema è sempre più un misteroL’alternanza dei due portieri sembra non pagare, l’impressione è che tolga serenità ad entrambi. Conte si decida. Ottimo De Bruyne ... ilnapolista.it

L’uomo più atteso: cosa pensano i tifosi del rientro di Kevin De BruyneIl rientro di Kevin De Bruyne dopo quattro mesi riaccende l'entusiasmo dei tifosi del Napoli. Ecco cosa pensano davvero dopo i primi minuti in campo. napolicalciolive.com

#Napoli-Lecce 2-1, le pagelle: finalmente Politano, De Bruyne un fattore! Bravo Hojlund, conferma Gilmour x.com

Il tuo voto e giudizio per il Napoli Lecce di Kevin De Bruyne #passionapoli #napolilecce #seriea - facebook.com facebook