Le foto del circuito di Goiana allagato in alcune curve due giorni prima del GP Brasile di MotoGP

Due giorni prima del Gran Premio del Brasile di MotoGP, le immagini mostrano il circuito di Goiana sotto l'acqua. Un forte nubifragio ha investito la zona, provocando l’allagamento di alcune curve e accumuli di circa 25 centimetri di acqua nei paddock. La pista è parzialmente sommersa, creando condizioni di difficile gestione per le attività previste nel weekend.

Il violento nubifragio che si è abbattuto sulla città ha sommerso in parte la pista di Goiana dove nel weekend va in scena la MotoGP: 25 centimetri di acqua nei paddock, curve allagate. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati MotoGp, circuito allagato e paddock sommerso: le incognite sul nuovo Gp del Brasile. E la pioggia non dà treguaDopo 37 anni di assenza, Goiania si prepara ad accogliere già questo weekend il ritorno di una gara di MotoGp, ma il maltempo rischia di rovinare... MotoGP, GP Brasile 2026: programma, orari, tv, streaming. Circuito diverso dalla F1Nel week end del 20-22 marzo il Motomondiale 2026 inizierà l’appuntamento in Brasile, il secondo della stagione 2026. Contenuti utili per approfondire Le foto del circuito di Goiana allagato... Temi più discussi: Chi trionferà in Brasile? I piloti che hanno vinto la 1^ gara su un nuovo circuito; MotoGP | Video: ecco com'è l'Autodromo Ayrton Senna di Goiania, un circuito anti-Marquez; MotoGP, Bezzecchi guarda al Brasile: La motivazione da parte di tutti non manca; Oldies MotoGP, Brasile, Goiânia – Ayrton Senna: Un po' di storia di un luogo già noto... MotoGP 2026. GP del Brasile. Allarme meteo a Goiania: la pista è rimasta allagata. Ecco le condizioni del tracciato [GALLERY]Questo weekend il Motomondiale farà tappa in Brasile per il secondo appuntamento della stagione, ma l’attenzione in queste ore è tutta sulle condizioni del circuito di Goiania. (foto presa dal profilo ... moto.it MotoGP | GP Brasile, Bezzecchi: Curioso di scoprire un nuovo tracciatoIl circus del Motomondiale approda in Brasile, esattamente sul rinnovato circuito di Goiania, per il secondo appuntamento della MotoGP 2026. Marco Bezzecchi ci arriva da protagonista dopo l'ottimo wee ... motograndprix.motorionline.com La MotoGP ritorna ad assaggiare l'asfalto del Brasile dopo due decenni. Sul circuito dedicato a Senna l'immaginario incontro tra presente e passato, là dove negli anni 90 sventolavano la bandiera australiana di Gardner e quella stelle e strisce di Rainey Laws - facebook.com facebook #MotoGP #BrazilianGP Ai Ogura: "Sarà la mia prima volta in Brasile e di fatto partiamo tutti da zero. Non ho l'esatta prospettiva di come sia la pista a dir la verità: mercoledì quando arriverò in circuito farò qualche giro a piedi e visionerò la piantina del tracciato, x.com