Le foto del circuito di Goiana allagato in alcune curve due giorni prima del GP Brasile di MotoGP

Da fanpage.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giorni prima del Gran Premio del Brasile di MotoGP, le immagini mostrano il circuito di Goiana sotto l'acqua. Un forte nubifragio ha investito la zona, provocando l’allagamento di alcune curve e accumuli di circa 25 centimetri di acqua nei paddock. La pista è parzialmente sommersa, creando condizioni di difficile gestione per le attività previste nel weekend.

Il violento nubifragio che si è abbattuto sulla città ha sommerso in parte la pista di Goiana dove nel weekend va in scena la MotoGP: 25 centimetri di acqua nei paddock, curve allagate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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