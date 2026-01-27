Daredevil - Rinascita 2 Matt Murdock e Jessica Jones insieme nel primo trailer

La seconda stagione di Daredevil - Rinascita 2 introduce nuovamente Matt Murdock e Jessica Jones, interpretati da Charlie Cox e Krysten Ritter. Il trailer, disponibile in streaming, mostra i protagonisti in nuove situazioni, mantenendo l’essenza della serie MCU. Questa stagione promette di approfondire le storie dei personaggi e di offrire nuovi spunti narrativi per gli appassionati del genere.

Charlie Cox e Krysten Ritter protagonisti nelle prime immagini della seconda stagione della serie MCU disponibile in streaming. Disney+ ha annunciato che la seconda stagione di Daredevil - Rinascita, la serie del Marvel Cinematic Universe con protagonista Charlie Cox, sarà disponibile dal prossimo 24 marzo. I nuovi episodi verranno distribuiti nell'arco di otto settimane. Online è stato distribuito il primo teaser trailer della serie creata da Dario Scardapane, Chris Ord e Matt Corman. Il nuovo ciclo di episodi, come confermato dal primo trailer, include il ritorno di Jessica Jones tra i personaggi principali.

