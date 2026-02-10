La seconda stagione di Daredevil: Born Again arriverà il 25 marzo 2026 su Disney+. I fan si chiedono già chi sarà il nuovo alleato di Matt Murdock, soprattutto dopo il finale della prima stagione, dove si parla di un “esercito di vigilanti”. Intanto, circolano teorie e indizi sul possibile ingresso dellSpadaccino nell’MCU, lasciando tutti in attesa di scoprire cosa ci riserverà questa nuova avventura.

La seconda stagione di Daredevil: Born Again è ufficialmente alle porte. Con il debutto fissato per il 25 marzo 2026 su Disney+, i fan sono a caccia di indizi su chi comporrà l’atteso “esercito di vigilanti” menzionato da Matt Murdock nel finale della prima stagione. Tra i nomi più caldi spunta quello di un personaggio già noto ai fan dell’MCU: Jacques “Jack” Duquesne, alias lo Spadaccino (Swordsman). Chi è lo Spadaccino nell’MCU?. Interpretato dal carismatico Tony Dalton ( Better Call Saul ), Jack Duquesne ha debuttato nella serie Hawkeye (2021). Se nei fumetti è storicamente un mentorenemico di Occhio di Falco, la versione cinematografica ha preso una piega diversa, mostrandolo come un eccentrico appassionato di scherma con un cuore eroico. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Daredevil: Born Again 2 – Lo Spadaccino entra nell’MCU? Indizi e teorie sul nuovo alleato di Matt Murdock

Approfondimenti su Daredevil Born Again

Il ritorno dei Defenders si fa concreto con le prime immagini di Jessica Jones in Daredevil: Born Again 2.

Jessica Jones e Matt Murdock ritrovano il loro cammino nella prima immagine di Daredevil: Rinascita 2, la nuova stagione su Disney+.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

DAREDEVIL BORN AGAIN 2: ANALISI del TEASER - Lo SCONTRO FINALE

Ultime notizie su Daredevil Born Again

Argomenti discussi: Il caotico ritorno di Daredevil, Supergirl scalda i muscoli; Daredevil: Rinascita e il lato oscuro del Marvel Universe; Daredevil: Rinascita - Stagione 2: i Funko Pop rispondono a una domanda sul nuovo costume nero.

Daredevil: Born Again Season 2’s New Trailer Secretly Sets Up a New MCU VigilanteDaredevil season 2 will finally introduce Daredevil's Army, and this MCU vigilante is a perfect choice for the team. comicbook.com

Daredevil: Born Again stagione 2, ecco teaser e data di uscitaLa seconda stagione di Daredevil: Born Again si prepara a tornare su Disney+, e promette toni ancora più cupi e un ritorno molto atteso. Nelle scorse ore Marvel Studios ha pubblicato un nuovo teaser u ... hdblog.it

BORN AGAIN CHRISTIANS - facebook.com facebook