Lunedì 2 febbraio 2026, a Padova, Alessandro Calista, agente del Reparto Mobile di 29 anni, ha raccontato per la prima volta un episodio che gli ha cambiato la vita. Durante una manifestazione a Torino, ha rischiato di perdere la vita per salvare un collega. Lorenzo, il collega che ha messo tutto in gioco, si è preso un grosso rischio per aiutarlo. La sua azione ha lasciato il segno e ora entrambi sono considerati eroi.

Lunedì 2 febbraio 2026, a Padova, Alessandro Calista, agente del Reparto Mobile di ventinove anni, ha raccontato per la prima volta, in un’intervista rilasciata al quotidiano locale, il momento in cui ha rischiato la vita durante una manifestazione a Torino. Il 31 gennaio, in un contesto che doveva essere pacifico, la protesta si è trasformata in una vera e propria guerriglia urbana. Calista, originario di Pescara, padre di un bambino, è stato aggredito da un gruppo di persone che lo hanno circondato e colpito ripetutamente, causandogli ferite gravi. Il video dell’aggressione, diventato virale, ha mostrato l’agente a terra, circondato da manifestanti travestiti da dimostranti, che lo hanno colpito con pugni, calci e oggetti contundenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lorenzo, il collega che ha rischiato tutto per salvarmi: un gesto che ha cambiato per sempre la mia vita.

Approfondimenti su Padova Torino

Simon Messner, figlio di Reinhold Messner, ha annunciato il suo ritiro dall'alpinismo all'età di 35 anni.

Una donna in stato di evidente confusione minacciava gesti autolesionistici sulla A18, creando grande preoccupazione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Padova Torino

Argomenti discussi: Chi è Lorenzo, il poliziotto che ha difeso il collega aggredito durante gli scontri a Torino: Sta bene e presto tornerà a casa; Alessandro il poliziotto picchiato: Ho sentito un grande dolore alla gamba, poi per fortuna è arrivato Lorenzo; Askatasuna, il poliziotto che ha salvato il collega: Gli ho fatto scudo col mio corpo; Morte di Lorenzo per malaria: al via il processo contro Ocrim.

Lorenzo Virgulti, il poliziotto che ha soccorso il collega pestato a Torino: «Ho cercato di proteggerlo con lo scudo, eravamo accerchiati»Sono loro i due poliziotti al centro degli scontri di Torino sabato scorso, durante il corteo in sostegno del centro sociale Askatasuna. Alessandro Calista e Lorenzo Virgulti, abruzzesi, agenti in ser ... msn.com

Lorenzo, chi è il poliziotto che ha salvato la vita al collega: «Così ho fatto da scudo ad Alessandro. Paura? No, siamo abituati a queste situazioni»ASCOLI - Ha fatto scudo con il proprio corpo per salvare un collega ferito (il pescarese Alessandro Calista di 29 anni) rimasto a terra durante i ... msn.com

"Vivo grazie a lui" Torino, chi è Lorenzo il poliziotto eroe che ha salvato un collega - facebook.com facebook

Lorenzo Virgulti, chi è il poliziotto che ha salvato la vita al collega a #torino: «Così ho fatto da scudo ad Alessandro. Paura No, siamo abitu... x.com