In questa partita, il brasiliano ha segnato e ha causato scompiglio nel Torino con le sue continue avanzate, mentre Gilmour ha preso in mano il centrocampo e Elmas ha giocato in tre ruoli diversi, segnando anche un gol. La gara ha visto il ritorno dei top player e una presenza importante di Elmas, che si è distinto per versatilità e presenza in campo.

Rivedere la chioma di Anguissa e la danza di De Bruyne a centrocampo ha regalato emozioni oltre il risultato. E ci sono fuori McTominay, Lobotka, Neres e Di Lorenzo. Ni Napoli 06032026 - campionato di calcio serie A Napoli-Torino foto Nicola IanualeImage Sport nella foto: esultanza gol Eljif Elmas La samba di Alisson e il ritorno dei top player in una gara senza storia. Il brasiliano segna e manda nel panico il Torino in ogni sgroppata, Gilmour padrone del centrocampo ed Elmas che torna al gol. Il Napoli che ritrova infortunati e nuovi calciatori vince soffrendo solo nel finale per la solita amnesia da calcio d'angolo come a Verona. Nel primo tempo il Napoli parte a ritmo alto.

Una menzione speciale per Elmas che in questa partita ha cambiato tre ruoli e ha pure segnato.

