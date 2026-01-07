Nel campionato di Serie A1 di pallamano, Nuoro e Cassano Magnago iniziano il 2026 con vittorie significative nel recupero dell’undicesima giornata. La squadra sarda ha prevalso contro Leno con il punteggio di 31-25, mentre quella lombarda ha ottenuto un successo contro Cellini Padova con il risultato di 25-26. Questi risultati evidenziano un avvio positivo per entrambe le squadre nel nuovo anno.

Nuoro e Cassano Magnago segnano la prima affermazione dell’anno per quanto riguarda la Serie A1. Le sarde e le lombarde svettano nel recupero dell’undicesima giornata, rispettivamente contro Leno (31-25) e Cellini Padova (25-26). Nuoro ottiene due importanti punti e si qualifica alle Finals di Coppa Italia. Importante affermazione anche per Cassano Magnago che si colloca virtualmente in solitaria al quarto posto della classifica assoluta. I due team citati accedono in ogni caso al torneo che si terrà dal 26 febbraio al 1° marzo e e che vedrà fronteggiarsi le prime otto classificate del girone d’andata di Serie A1 (1° contro 8°, 2°-7°, 3°-6° e 4°-5°). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallamano, Nuoro e Cassano Magnago iniziano bene il 2026

Serie A1: Nuoro apre il 2026 con un successo su Leno nel recupero della 11^ giornata; Handball Erice: riparte il campionato di Serie A; Pallamano: un 2025 da incorniciare per Handball Erice e Albatro Siracusa.

Pallamano, Cassano Magnago e Erice conquistano la Coppa Italia - Sono lombardi e siciliane a conquistare la Coppa Italia 2025 di pallamano nella giornata di ieri (domenica) che ha ... sport.sky.it

Pallamano A Gold, la Raimond Ego Sassari batte il Cassano Magnago e si riavvicina alla zona playoff - Nel fine settimana della pallamano, l’unica squadra sarda a conquistare dei punti, peraltro preziosissimi in chiave playoff scudetto, è stata la Raimond Ego Sassari. unionesarda.it

La Raimond Sassari pronta a ospitare il Cassano Magnago dopo l’eliminazione dalla Ehf European Cup - La Raimond Sassari è pronta a concentrarsi sul campionato di A Gold di pallamano dopo l’amara eliminazione al secondo turno della Ehf European Cup. unionesarda.it

: la Germancar Nuoro saluta il 2026 con una vittoria casalinga nel recupero della 11^ giornata, incamerando due punti preziosi in chiave Coppa Italia. Monica Mandrioli #ItaliaPallamano - facebook.com facebook