Una bambina di undici anni proveniente dalla Colombia non è mai riuscita a camminare a causa di una malformazione fin dai primi giorni di vita. I medici nel suo paese hanno dichiarato che l’intervento non è possibile. Ora, la piccola Fernanda si trova in Emilia, dove spera di trovare una soluzione per poter tornare a muoversi.

Una bambina di undici anni che non è mai riuscita a camminare. Fernanda è colombiana e nel suo Paese, per la malformazione che l’ha colpita fin dai primi giorni di vita, i medici che l’hanno visitata hanno emesso una diagnosi di inoperabilità. Per questa bambina, quindi, si prospettava una vita da disabile. Ma la macchina della solidarietà si è mossa sia da Bologna che dall’Italia e, nella giornata di oggi, la bambina con la sua mamma arriveranno all’aeroporto di Bologna. La bimba verrà visitata e operata nelle prossime settimane nel reparto di Ortopedia e traumatologia del Sant’Orsola. A eseguire il complesso intervento sarà l’équipe guidata da Massimiliano De Paolis. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dalla Colombia all’Emilia. La piccola Fernanda sogna di tornare a camminare

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