Una bambina di 11 anni, nata in Colombia, arriva a Bologna per un intervento che potrebbe cambiarle la vita. Da sempre impossibilitata a camminare, la piccola si trova ora sotto le cure di un'équipe medica locale. La sua storia ha attirato l'attenzione di diverse strutture sanitarie, che si preparano a intervenire per tentare di migliorare la sua condizione.

Bologna, 19 marzo 2026 – Una bambina di undici anni che non è mai riuscita a mettersi in piedi e camminare. La malformazione. Fernanda è colombiana e nel suo Paese, per la malformazione che l’ha colpita fin dai primi giorni di vita, i medici che l’hanno visitata hanno emesso una diagnosi di inoperabilità. Per questa bambina, quindi, si prospettava una vita da disabile. L’Avvelenata. E l'Italia scoprì il dissing: “Andai a casa di Guccini per fare pace, in via Paolo Fabbri 43 nacque un’amicizia” La macchina della solidarietà. Ma la macchina della solidarietà si è mossa sia da Bologna che dall’Italia e, nella giornata di oggi, la bambina con la sua mamma arriveranno all’aeroporto di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fernanda, bimba di 11 anni che non ha mai camminato: dalla Colombia a Bologna per rinascere

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