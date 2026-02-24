Aiutiamo Manu a tornare a camminare | su GoFundMe la gara di solidarietà per Emanuele

Emanuele D’Amico ha perso la gamba sinistra in un incidente stradale lo scorso ottobre, e ora la comunità di Corinaldo si mobilita online per aiutarlo. La campagna su GoFundMe mira a raccogliere fondi per sostenere le sue cure e il percorso di riabilitazione. La richiesta di solidarietà si diffonde tra amici e residenti, che cercano di offrire un aiuto concreto. La collettività si unisce per dare a Emanuele una possibilità di riprendere la sua vita.

Su GoFundMe è partita infatti una raccolta fondi per l'acquisto di una protesi speciale, già arrivata sopra i 13mila euro