Un'inchiesta giornalistica ha portato alla luce la partecipazione azionaria del sottosegretario alla Giustizia in una società di ristorazione. La società è gestita da una ragazza di 18 anni, figlia di un imprenditore condannato per legami con il clan mafioso dei Senese. La scoperta ha attirato l'attenzione sul coinvolgimento politico e sulle relazioni economiche del sottosegretario.

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro è al centro di un’inchiesta giornalistica per la sua partecipazione azionaria in una società di ristorazione guidata da una ragazza di 18 anni, figlia di un imprenditore condannato definitivamente per legami con il clan mafioso dei Senese. La società, denominata “Le Cinque Forchette srl”, contava tra i soci diversi esponenti di spicco di Fratelli d’Italia, i quali hanno ceduto le proprie quote solo dopo che la sentenza di condanna per il padre della giovane socia è diventata irrevocabile. Il caso ha sollevato pesanti interrogativi sull’opportunità politica e sui controlli preventivi effettuati dai vertici del partito prima di avviare affari con la famiglia di un soggetto organico alla criminalità organizzata romana. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il sottosegretario, la ragazza di 18 anni e il ristorante del clan Senese: l’inchiesta su Delmastro scuote il Governo

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