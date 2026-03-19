il continente africano paga il conto della guerra in iran

Il continente africano sta affrontando conseguenze legate alla guerra in Iran, con molti paesi che rischiano aumenti dei costi e ritardi nelle forniture di carburante. Sebbene non tutti siano a rischio di carenze immediate, la maggior parte deve fare i conti con possibili shock nella disponibilità locale e nei tempi di consegna. La situazione si riflette sulle dinamiche del settore energetico nella regione.

Energia Il Kenya non può permettersi di perdere neanche una spedizione di carburante, in Nigeria cresce l’inflazione alimentare Energia Il Kenya non può permettersi di perdere neanche una spedizione di carburante, in Nigeria cresce l’inflazione alimentare Non tutti i paesi africani rischiano una carenza immediata di carburante ma quasi tutti rischiano uno shock su costi, tempi di consegna e disponibilità locale. La guerra di Trump e Nethanyahu all’Iran è l’ultima espressione di un lungo e consolidato «schema imperiale, in cui il potere occidentale si afferma attraverso guerre opportunistiche, gerarchie razziali e un linguaggio selettivo in... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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