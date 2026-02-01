Madonna del Fuoco si rinnova il rito della Fiorita dei Bambini tra sogni e speranze

A Forlì, in una giornata di sole tiepido, i bambini hanno preso parte alla tradizionale Fiorita dei Bambini. La festa, che si tiene ogni anno a febbraio, torna a riunire famiglie e comunità in un momento di gioia semplice e genuina. I piccoli hanno portato fiori e sogni, rivivendo un rito che rende questa prima domenica di febbraio un’occasione speciale per la città.

All’interno, un’atmosfera di festosa attesa ha visto i bambini occupare i primi posti, pronti a ricevere il saluto delle sorelle povere di Santa Chiara Sotto lo sguardo di un sole tiepido che ha regalato un anticipo di primavera a questa prima domenica di febbraio, la città di Forlì ha rinnovato uno dei suoi riti più cari: la Fiorita dei Bambini. In occasione dell'Anno di San Francesco, centinaia di piccoli cittadini, accompagnati dalle loro famiglie, hanno colorato le strade del centro in onore della patrona Madonna del Fuoco. L’appuntamento è iniziato alle ore 14:45 presso la chiesa delle Clarisse di San Biagio.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Madonna del Fuoco Forlì si prepara alla Fiorita dei Bambini: fede, sogni e solidarietà per la Terra Santa e l'Ucraina Forlì si prepara a vivere uno dei momenti più sentiti della sua tradizione religiosa, la Fiorita dei Bambini. Davanti alla Madonna del Fuoco si celebra la Giornata della vita consacrata. E ci sarà il rito della Candelora Lunedì, i religiosi della Diocesi di Forlì-Bertinoro si riuniscono davanti alla Madonna del Fuoco in Cattedrale. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Madonna del Fuoco Argomenti discussi: Madonna del Fuoco, al via la Novena: il programma completo fino alla festa del patrono; La Chiesina del Miracolo. Madonna del Fuoco, l’attesa è una mostra d’arte; Forlì. Si avvicina la festa della Madonna del fuoco, da oggi è tempo di novena; Il cammino del sale: da Cervia a Forlì per rendere omaggio alla Madonna del Fuoco. Glorie di Bagnacavallo si prepara alla Festa della Madonna del Fuoco in programma dal 31 gennaioLa frazione di Glorie, nel comune di Bagnacavallo, si prepara a rinnovare uno degli appuntamenti più sentiti della propria storia: la Festa della Madonna ... ravennanotizie.it Forlì. Si avvicina la festa della Madonna del fuoco, da oggi è tempo di novenaA Forlì è già tempo di Novena della Madonna del Fuoco. Da oggi e sino alla vigilia, nel solco di una tradizione immutata da secoli, la Cattedrale ... corriereromagna.it LA FESTA DELLA PATRONA OLTRE OCEANO NEGLI STATES - Francesca Gordini, forlivese trasferitasi a Boston nel 2010, da quattro anni organizza nella sua parrocchia di Cambridge, nei pressi di Boston, la festa della Madonna del Fuoco - facebook.com facebook Pino e Rita sfollati Niscemi in lacrime, recuperano pappagalli e statua Madonna. Vigili del fuoco intervengono in palazzina sgomberata in zona rossa #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.