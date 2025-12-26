Silvia Salis, la nuova “sceriffa” che agita il sonno di Elly Schlein (da Genova e non da Napoli o Bruxelles, s’intende) non ha nessuna intenzione di farsi dettare l’agenda dai veti incrociati del Nazareno. O dalle battaglie ideologiche della sua quasi omonima (Ilaria Salis di Avs ). Sì, perché la sindaca, ex martellista in prestito alla politica, ha deciso di lanciare il suo attrezzo più pesante contro il cuore del dogma progressista: le primarie. Silvia Salis, sempre più l’incubo di Elly Schlein. «Vorrei che io, la giunta e la nostra maggioranza avessimo il coraggio di lasciare in eredità a Genova dei problemi risolti». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Silvia Salis rottama le primarie e dà una randellata ai sogni della Schlein: alla chiamata risponderei “assente”, andrebbero abolite

Leggi anche: Silvia Salis "Se qualcuno mi chiama per le primarie risponderei assente. Andrebbero abolite"

Leggi anche: Silvia Salis: "Non farò mai le primarie"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sondaggi, primarie? Silvia Salis batte sia Conte che Schlein. Tremano i vertici del M5s, tonfo della segretaria Dem - In un panorama di volti e nomi rodati a livello nazionale, a spuntarla tra 5 nomi proposti è Silva Salis, sindaca da 6 mesi del capoluogo ligure. affaritaliani.it

Salis e tabù. La sindaca contro le primarie di coalizione: “Dividono”. Conte gongola - La sindaca di Genova la pensa come Giuseppe Conte (il genio che la pensa come gli conviene). ilfoglio.it

Silvia Salis: «Ho perso 13 chili di muscoli da quando non faccio più il lancio del martello» - Alla Leopolda, Matteo Renzi ha detto che nelle prevedibili primarie di coalizione, che si terranno prima delle elezioni del 2027, Casa riformista ... ilmessaggero.it

I giudici hanno bloccato e sospeso l'ordinanza della sindaca Silvia Salis, permettendo così la vendita e l’utilizzo dei fuochi d’artificio a Genova nel periodo clou delle celebrazioni di fine anno. Il decreto del Tar della Liguria, seguendo giurisprudenza consolidat - facebook.com facebook

Sindaca Silvia Salis al Gaslini per auguri di Natale x.com