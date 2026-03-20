Il 16 luglio, Ditonellapiaga si esibirà al Prato di Arezzo durante il Mengo Music Fest, evento con ingresso gratuito. La cantante, nota per aver partecipato a Sanremo, sarà presente alla manifestazione che si tiene nella città toscana. La serata si svolgerà nel contesto di questa edizione del festival musicale, che si svolge a luglio 2026.

Arezzo, 20 marzo 2026 – Passare dal palco di Sanremo a quello del Mengo, il passo è breve per Ditonellapiaga che sbarcherà al Prato di Arezzo giovedì 16 luglio per una delle serate ad ingresso gratuito dell’edizione 2026 del Mengo Music Fest. Una data evento in cui ascoltare tra le altre “Che fastidio!”, la canzone che l’artista ha portato all’Ariston. Ad ufficializzare il nuovo ospite della rassegna estiva è il patron del festival Paco Mengozzi, che dopo la settimana di Sanremo è tornato in città pronto a stringere con tanti dei cantanti che si sono esibiti al Festival della canzone italiana. Lo staff del Mengo è al lavoro proprio in questi giorni per chiudere ufficialmente anche con nomi del calibro di Dargen d’Amico, Serena Brancale e Fulminacc i, che dovrebbero essere protagonisti di eventi speciali pre e post Mengo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da Sanremo al Mengo: il 16 luglio arriva Ditonellapiaga

Articoli correlati

Sanremo tra gli alberi del Prato. A luglio calata dei protagonisti. Mengo, cartellone a sorpresaDal palco di Sanremo a quello del Mengo, il passo è breve per Ditonellapiaga che sbarcherà al Prato di Arezzo giovedì 16 luglio per una delle serate...

Anteprima Mengo. Arrivano i Subsonica. L’11 luglio live al PratoI Subsonica con il loro tour estivo "Terre Rare" sono pronti a sbarcare ad Arezzo.

Tutti gli aggiornamenti su Da Sanremo al Mengo il 16 luglio arriva...

Temi più discussi: Sanremo tra gli alberi del Prato. A luglio calata dei protagonisti. Mengo, cartellone a sorpresa; Motta al Mengo. Un’altra star per il festival; Motta, con il tour per i dieci anni de La fine dei vent’anni al Mengo; Shame, la band post-punk più esplosiva del Regno Unito al Mengo il 17 luglio.

Sanremo tra gli alberi del Prato. A luglio calata dei protagonisti. Mengo, cartellone a sorpresaDitonellapiaga dal podio alla serata gratuita. In arrivo anche D’Amico, Brancale e Fulminacci. Serate di lancio prima del festival. È fatta per i Casino Royale, confermati Subsonica e Fabi. msn.com

I nomi del Festival di Sanremo al prossimo MengoArezzo, 3 marzo 2026 – Fulminacci, Dito nella piaga, Serena Brancale, Dargen D’Amico, Maria Antonietta e Colombre. Si è conclusa la settimana sanremese per Paco Mengozzi, che dal lido è tornato a ... lanazione.it

In un mondo di filtri, Angelina Mango vince con la sua autenticità. La ragazza trasforma le fragilità in forza e il melodramma in ritmo. Vorresti rivederla al Festival di Sanremo - facebook.com facebook

Friendly reminder Sanremo Women and Milano-Sanremo can be seen all over the world: don’t miss the races! Gentile promemoria La Sanremo Women e la Milano-Sanremo saranno visibili da tutto il mondo: non perdertele! #MilanoSanremo x.com