Scontro tra giudici e politica a livelli inaccettabili Nordio | Se vincerà il Sì dialogo con la magistratura

Il dibattito sulla riforma della giustizia si riaccende, con scontri tra giudici e politica che si fanno sempre più duri. Nordio avverte che, in caso di vittoria del Sì al referendum, sarà necessario dialogare con la magistratura, ma non nasconde la fermezza del governo. Se il popolo respingerà la riforma, il governo promette di rispettare la decisione e di mantenere la linea attuale. La tensione tra le parti resta alta, mentre si avvicina il voto che potrebbe cambiare profondamente il sistema giudiziario italiano.

"Se il popolo respingerà" con il referendum la riforma della giustizia sulla separazione delle carriere, "resteremo fermi al nostro posto, rispettandone la decisione. Se al contrario la confermerà, inizieremo il giorno successivo un dialogo con la magistratura, con il mondo accademico, con l'avvocatura, per elaborare le necessarie norme attuative". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenendo nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2026 alla Corte Suprema di Cassazione a Roma. Di diverso avviso il Procuratore generale della Cassazione Pietro Gaeta che nella relazione in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Giudiziario ha evidenziato che "lo scontro, perché come tale presentato agli occhi dei cittadini, tra giudici e politica ha raggiunto livelli inaccettabili per un Paese che si vuole tradizionalmente culla del liberalismo giuridico". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La riforma Nordio propone cambiamenti significativi nell’organizzazione della magistratura, tra cui l’introduzione del sorteggio per la nomina dei membri del Consiglio superiore.

