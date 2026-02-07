Catanzaro vittoria convincente sulla Reggiana | Liberali e D’Alessandro riaccendono l’ambizione e la corsa alla Serie A

Il Catanzaro batte la Reggiana 2-0 al Ceravolo e torna a sorridere in campionato. Dopo alcune settimane difficili, i giallorossi trovano una vittoria importante che riaccende le speranze di arrivare in Serie A. Liberali e D’Alessandro hanno segnato e portato punti pesanti alla squadra. Ora il team guarda avanti con più fiducia.

Il Catanzaro interrompe il periodo nero e torna a respirare aria di vittoria nel campionato di Serie B, superando la Reggiana con un netto 2-0 al Ceravolo. Un successo che, al di là del risultato, rappresenta una liberazione per la squadra giallorossa, reduce da un inizio 2026 decisamente complicato, con un solo punto conquistato nelle ultime quattro partite. La vittoria di oggi, arrivata con le reti di Liberali e D'Alessandro, permette al Catanzaro di agganciare la Juve Stabia al sesto posto in classifica, a soli due punti dal Cesena, riaccendendo le ambizioni per una stagione che, fino a poco tempo fa, sembrava compromessa.

