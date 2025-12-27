I figli di Diogo Jota in campo come ‘mascotte' prima di Liverpool-Wolves | forti emozioni ad Anfield
Prima di Liverpool-Wolverhampton sono entrati in campo al fianco dei calciatori Reds due dei tre figli di Diogo Jota, il calciatore portoghese scomparso lo scorso luglio in un incidente stradale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Salah convocato dal Liverpool dopo l’esclusione contro l’Inter: può essere l’addio ad Anfield
Leggi anche: Roma, Tsimikas: “Mi manca Liverpool, Diogo Jota è sempre nel mio cuore”
Liverpool-Wolverhampton con ospiti speciali: i figli di Diogo Jota insieme alle mascotte; In campo per Diogo Jota: il gesto simbolico del Liverpool che commuove il mondo del calcio; Diogo Jota e Liverpool-Wolverhampton, Slot: «Prima partita e primo Natale senza di lui»; Braga-Benfica: ecco come andrà la partita secondo ChatGPT.
I figli di Diogo Jota in campo come ‘mascotte’ prima di Liverpool-Wolves: forti emozioni ad Anfield - Wolverhampton sono entrati in campo al fianco dei calciatori Reds due dei tre figli di Diogo Jota, il calciatore portoghese scomparso ... fanpage.it
Liverpool-Wolverhampton: l'omaggio toccante a Diogo Jota con i figli in campo - Diogo Jota, che si è trasferito a Liverpool nel 2020 dopo aver giocato per tre anni proprio nei Wolves, ha perso la vita in un incidente stradale in Spagna quest'estate, a luglio, all'età di 28 anni. msn.com
In campo per Diogo Jota: il gesto simbolico del Liverpool che commuove il mondo del calcio - In occasione del match che vedrà affrontarsi le ex squadre del giocatore portoghese ci saranno degli ospiti speciali ... tuttosport.com
Tra circa 24 ore Anfield ricorderà Diogo Jota nel modo più bello ed emozionante possibile: i due piccoli figli scenderanno in campo prima della partita Alle 16 del 27 settembre si giocherà Liverpool-Wolverhampton, le due squadre inglesi in cui ha militato Di - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.