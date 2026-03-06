L' OraSì celebra l' 8 marzo portando in campo le atlete del Capra Team Ravenna

L'OraSì Basket Ravenna ha deciso di celebrare l'8 marzo portando in campo le atlete del Capra Team Ravenna, un'iniziativa speciale dedicata alla Giornata internazionale della donna. La squadra femminile parteciperà a un evento in cui si evidenzia l'impegno delle atlete nel mondo dello sport e l'attenzione verso la promozione del basket femminile.

L'appuntamento di domenica punta a valorizzare lo sport femminile. Inoltre, per tutte donne che acquisteranno il biglietto per la partita ci sarà un prezzo agevolato In occasione della Giornata internazionale della donna, l’OraSì Basket Ravenna organizza un’iniziativa speciale dedicata a valorizzare lo sport femminile. Domenica 8 marzo, in occasione della gara casalinga contro la Janus Basket Fabriano, alle ore 18 al PalaCosta, la società giallorossa ospiterà il Capra Team Ravenna, realtà femminile della città che rappresenta con entusiasmo la passione per il basket. La partecipazione della squadra ravennate proseguirà anche durante l’intervallo della partita: dopo lo spettacolo delle cheerleader, il pubblico del PalaCosta potrà assistere alla presentazione della squadra e dello staff. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

