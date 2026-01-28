Musei Byron e del Risorgimento | a Londra si celebra il poeta ribelle

A Londra, il pubblico si raduna già alle cinque del pomeriggio davanti all’Istituto Italiano di Cultura. I musei dedicati a Byron e al Risorgimento attirano visitatori curiosi e appassionati, desiderosi di scoprire il poeta ribelle e le vicende che hanno segnato l’Italia. La scena si anima con studenti, turisti e italiani residenti, tutti pronti a entrare e immergersi in un viaggio tra letteratura e storia.

Ravenna, 28 gennaio 2026 – Lo scalone di Belgrave Square che conduce al piano nobile dell'Istituto Italiano di Cultura a Londra è già affollatissimo alle 17.30: qui hanno parlato in passato tantissimi esponenti della cultura, italiana e non, da Primo Levi a Mario Soldati, da Umberto Eco a Marina Warner. E qui ieri alle 18 la sala di 102 posti a sedere è sold out da giorni per assistere all'evento ' Byron in Ravenna: Love, Landscapes, Poetry anh History in the City of Mosaics' per celebrare il primo anno di vita dei Musei Byron e del Risorgimento a Ravenna e rinsaldare il ponte tra Ravenna e Londra, due capitali della cultura unite anche dal maestro del romanticismo inglese cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna ha dedicato da un anno il Museo, visitato recentemente anche dal Reali inglesi Carlo e Camilla.

