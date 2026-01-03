Gli anniversari 2026 Asinelli in fiamme l’addio alla Funivia e la morte di Lercaro

Il 2026 segna un anno ricco di eventi storici e ricorrenze significative. Tra questi, l’incendio dell’Asinelli, l’addio alla storica funivia e la scomparsa di Lercaro. Inoltre, si ricordano i 850 anni dalla vittoria della Lega Lombarda sulla spedizione di Federico Barbarossa, avvenuta nel 1176 a Legnano. Un percorso attraverso ricordi e cambiamenti che testimoniano l’evoluzione della nostra storia e del nostro patrimonio.

850 ANNI FA Nel 1176, nella battaglia di Legnano, la Lega Lombarda sconfisse le truppe di Federico Barbarossa. Iniziò la costruzione della seconda cerchia di mura, quella cosiddetta dei torresotti, con 16 serragli: Bologna passò da un'area di 19 ettari ad una di 113. Il 5 dicembre, le acque del Savena furono canalizzate verso Bologna. 800 ANNI FA Nel marzo 1226, iniziò la costruzione della terza cerchia di mura costruite prevalentemente in legno ("palancato"): l'estensione di Bologna passò da 113 a 408 ettari. Nel 1226, si costituì la seconda Lega Lombarda contro l'imperatore Federico II di Svevia.

