Bimbo col cuore bruciato Guido Oppido sospeso non collabora e cresce la tensione al Monaldi

Il primario che ha curato il bambino con il cuore bruciato al Monaldi è stato sospeso. Secondo fonti ufficiali, Oppido non ha collaborato durante le procedure e la situazione nel reparto si fa sempre più tesa. La decisione di sospenderlo è stata comunicata dall’ospedale, mentre l’attenzione rimane sulle condizioni del bambino e sull’andamento delle indagini.

Mentre vanno avanti le indagini sul caso del piccolo Domenico, il bimbo col cuore bruciato morto il 21 febbraio dopo un lungo calvario, cresce la tensione all'ospedale Monaldi di Napoli. Dopo la sospensione dal servizio di due medici, dalle carte in mano alla procura emerge un clima pesante nel reparto di Cardiochirurgia pediatrica, con il chirurgo Guido Oppido, che operò il bimbo, definito "non cooperativo". Mentre l'altra chirurga sospesa, Gabriella Farina, punta il dito contro il personale dell'ospedale di Bolzano, da dove proveniva il cuore per il trapianto. Bimbo col cuore bruciato, sospesi due medici Clima teso all'ospedale... Patrizia Mercolino in Procura Accompagnata dall'avvocato Francesco Petruzzi, Patrizia Mercolino ha chiesto di essere ascoltata dal pm Giuseppe... «Ma comm'é già ha levato o core». E' la frase del caposala Francesco Farinaco, riferita al chirurgo Guido Oppido che riassume la tragedia. Dalle testimonianze del personale di sala, il disastro emerge in ogni dettaglio: dopo il disastro iniziato a Bolzano, con Il cuore era come "una pietra durissima" e il dottor Guido Oppido, il primario che doveva trapiantare l'organo sul piccolo Domenico, non faceva altro che ripetere: "Questo cuore non farà mai un battito. Non ripartirà mai". Ospedale Monaldi, Napoli. Una manciat