Cultura aziendale e inclusione DHL tra i migliori luoghi di lavoro in Italia nel 2026

DHL, azienda leader nel settore della logistica, si posiziona al quarto posto tra le migliori aziende in cui lavorare in Italia nel 2026, secondo una classifica che valuta le imprese con oltre 1.000 dipendenti. La società si distingue per la sua attenzione alla cultura aziendale e all’inclusione, confermando la sua presenza tra le prime cinque realtà italiane nel settore.

Dhl, leader mondiale nei servizi di logistica, si conferma tra le cinque migliori aziende in cui lavorare in Italia, conquistando il 4° posto nella categoria dedicata alle aziende con oltre 1.000 dipendenti della classifica Best Workplaces 2026 di Great Place To Work® Italia. Il riconoscimento è stato assegnato il 19 marzo durante l’evento ufficiale al Teatro Alcione di Milano. Il risultato premia la cultura aziendale di DHL (che a Napoli gestisce un gateway internazionale situato all’interno dell’aeroporto di Capodichino ) fondata su fiducia, rispetto, collaborazione e senso di appartenenza, e l’impegno costante verso il benessere e lo sviluppo professionale dei propri collaboratori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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