Ministero della Cultura | 89,8 milioni di euro per efficientamento energetico dei luoghi pubblici nel Sud Italia
Il Ministero della Cultura ha annunciato un finanziamento di 89,8 milioni di euro destinato a 24 progetti di efficientamento energetico nei luoghi pubblici culturali del Sud Italia. Questa misura mira a migliorare la sostenibilità e l’efficienza degli spazi culturali nella regione, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio e alla riduzione dei consumi energetici.
