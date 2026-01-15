Ministero della Cultura | 89,8 milioni di euro per efficientamento energetico dei luoghi pubblici nel Sud Italia

Il Ministero della Cultura ha annunciato un finanziamento di 89,8 milioni di euro destinato a 24 progetti di efficientamento energetico nei luoghi pubblici culturali del Sud Italia. Questa misura mira a migliorare la sostenibilità e l’efficienza degli spazi culturali nella regione, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio e alla riduzione dei consumi energetici.

Oltre 100 milioni per salvare il patrimonio culturale del Sud: parte il maxi piano antisismico del Ministero - Ventuno interventi finanziati dal Mic per mettere in sicurezza musei, chiese e siti storici e renderli più resistenti a terremoti e cambiamenti climatici ... giornalelavoce.it

La valutazione di un progetto audiovisivo da parte del Ministero della Cultura è legata prevalentemente al grado di “italianità”. di @istbrunoleoni x.com

Cliccate sul post del Ministero della Cultura qui sotto, mettete un like e condividete il post per sostenere la Candidatura di Massa a Capitale Italiana della Cultura 2028. Massa 2028 facebook

