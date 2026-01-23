Aiuto Malasanità tra i migliori esperti in Italia nel 2026 | arriva l’Encomio del CUIRIF

Nel dicembre 2025, Aiuto Malasanità è stato insignito dell’Encomio Solenne dal CUIRIF, Centro Universitario Internazionale di Ricerca e Innovazione. Riconoscimento che testimonia l’impegno dell’organizzazione nel settore dell’assistenza legale e della tutela dei diritti dei cittadini in ambito sanitario. Questo prestigioso riconoscimento colloca Aiuto Malasanità tra i principali esperti italiani nel campo nel 2026, rafforzando la propria reputazione come punto di riferimento affidabile e competente.

Roma, gennaio 2026 – Nel mese di dicembre 2025, Aiuto Malasanità ha ricevuto l'Encomio Solenne dal CUIRIF – Centro Universitario Internazionale di Ricerca e Innovazione. Questo riconoscimento istituzionale premia l'attività svolta nel campo della responsabilità medica, dell'etica della cura e della tutela dei pazienti, consolidando il ruolo della realtà tra i migliori esperti in malasanità in Italia per il 2026. L'Encomio è stato conferito a seguito di una valutazione che ha considerato non solo i risultati ottenuti, ma anche il metodo di lavoro e l'approccio interdisciplinare adottati. Come evidenziato dal Presidente del CUIRIF, Paolo Cancelli, il riconoscimento intende valorizzare i percorsi professionali capaci di integrare rigore scientifico, responsabilità giuridica e attenzione agli aspetti etici e sociali legati alla salute.

