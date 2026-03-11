‘La scodata’ di De Chiesa | Pirovano può raccogliere il testimone delle grandi Passo indietro allarmante per Vinatzer

Laura Pirovano, nota nel mondo dello sci alpino, ha attirato l’attenzione dopo aver vinto una gara importante, dimostrando di poter ambire a ruoli di rilievo nel circuito internazionale. Pirovano si è affermata come una promessa emergente, mentre Pirovano, atleta più esperta, ha subito un passo indietro considerato preoccupante per le sue future chances di successo. Nel frattempo, Pirovano si prepara a raccogliere il testimone delle grandi.

LAURA PIROVANO, LA FAVOLA NATA IN DUE CENTESIMI. Laura Pirovano è la dimostrazione di come può cambiare la vita in un giorno, anzi in un centesimo o sarebbe ancora meglio dire in due centesimi. Quelli che hanno permesso all’azzurra di battere prima Aicher nella prima discesa della Val di Fassa e poi Huetter nella seconda discesa. In 24 ore, o se volete in 56 centimetri, passi da essere un’outsider di lusso che non è mai salita sul podio ad una vincente che è in testa alla classifica di Coppa del Mondo di discesa a una gara dalla fine. Può diventare la quarta italiana a centrare questo obiettivo dopo Kostner, Goggia e Brignone, non tre campionesse qualsiasi. 🔗 Leggi su Oasport.it

