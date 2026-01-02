Smantellata rete di truffe agli anziani | indagati anche nel salernitano

I carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno smantellato una rete di truffe agli anziani, eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di otto persone residenti tra Napoli, Ercolano, Cercola, Angri e Boscotrecase. L’indagine ha portato alla luce un sistema criminale responsabile di frodi ai danni di persone anziane, con l’obiettivo di tutelare le vittime e rafforzare la sicurezza sul territorio.

Blitz dei carabinieri della Tenenza di Ercolano che, nella giornata di ieri, hanno eseguito un'ordinanza nei confronti di otto persone, tre delle quali donne, residenti tra Napoli, Ercolano, Cercola, Angri e Boscotrecase. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, dei reati di.

