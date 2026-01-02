Smantellata rete di truffe agli anziani | indagati anche nel salernitano
I carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno smantellato una rete di truffe agli anziani, eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di otto persone residenti tra Napoli, Ercolano, Cercola, Angri e Boscotrecase. L’indagine ha portato alla luce un sistema criminale responsabile di frodi ai danni di persone anziane, con l’obiettivo di tutelare le vittime e rafforzare la sicurezza sul territorio.
Gli indagati sono accusati, a vario titolo, dei reati di
