Il ministro della Difesa ha commentato le dichiarazioni di Donald Trump, che aveva definito gli alleati della Nato dei “codardi”. Rispondendo alle affermazioni, ha affermato di averle lette senza comprendere le ragioni dietro questa definizione. La questione riguarda le recenti dichiarazioni dell’ex presidente degli Stati Uniti e le reazioni di alcuni rappresentanti italiani.

«Ho letto che Trump ha dato dei codardi a tutti gli alleati della Nato. Non ho capito per quale motivo però. Non mi sembra ci sia stato nessun atto di codardia da parte di nessuno». Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenendo a Dieci Minuti, ha commentato le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La replica del ministro Crosetto ha respinto la lettura di un atteggiamento remissivo da parte dei partner dell’Alleanza atlantica, sostenendo invece che molti alleati stiano tenendo una linea utile anche agli stessi americani. «Anzi penso che l’atteggiamento tenuto da molti alleati della Nato sia un atteggiamento che aiuta gli americani anche in un momento di difficoltà», ha affermato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Crosetto risponde a Trump: “Gli alleati Nato non sono codardi”

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