Crosetto | Non ho interessi a Dubai Meloni fredda con me? No è una falsità totale

Il ministro della Difesa ha smentito le voci sulla sua presunta freddezza con la premier, affermando che sono false. Ha anche sottolineato di non avere interessi a Dubai e ha precisato di aver lavorato continuamente, contraddicendo quanto scritto da alcuni media. La sua dichiarazione si basa sulle sue parole ascoltate in televisione, in cui ha ribadito il suo impegno costante.

« È stato scritto che è stata fredda, ma è una falsità totale. L’ha sentita in tv? Ha detto che non ho mai smesso di lavorare». Lo afferma, in un colloquio con il Corriere della Sera, Guido Crosetto, ministro della Difesa, parlando dei suoi rapporti con la premier Meloni. Non è vero che è furibonda con lei? «No, ci parlo in continuazione e i rapporti sono ottimi, nessuno può dire che fosse furibonda con me perché non lo era per nulla. Ci siamo sentiti anche oggi (ieri, ndr) mentre ero in volo per Belgrado. Il resto è incommentabile" aggiunge. «Non ho mai cambiato versione, né quando ho scritto il primo post su X, né in Parlamento» prosegue Crosetto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

