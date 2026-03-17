Il ministro della Difesa ha annunciato la volontà di coinvolgere le Nazioni Unite in una missione per assicurare il controllo e la sicurezza nello Stretto di Hormuz, un'area strategica per il traffico marittimo internazionale. La proposta mira a intervenire nella regione per prevenire possibili minacce alle rotte commerciali. La decisione arriva in risposta alle tensioni crescenti nella zona.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha indicato la necessità di una missione delle Nazioni Unite per garantire la sicurezza nello Stretto di Hormuz. La proposta mira a evitare un conflitto diretto e coinvolgere nazioni asiatiche ed europee in un’operazione multilaterale. L’intervento è stato annunciato durante un collegamento con il programma ‘Diario del giorno’ su Tg4, dove si è sottolineata l’importanza di non trasformare la sicurezza del canale in un ingresso in guerra. L’obiettivo dichiarato è proteggere le rotte energetiche vitali per l’India, la Cina e l’Europa, prevenendo aumenti dei prezzi dovuti a un eventuale blocco dello stretto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crosetto: missione ONU a Hormuz per salvare le rotte

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