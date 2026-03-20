Il ministro della Difesa ha dichiarato che colpire gli impianti energetici durante i conflitti è un errore grave, sottolineando che i danni alle infrastrutture di questo tipo rischiano di avere effetti duraturi nel tempo. La sua presa di posizione si concentra sull’importanza di evitare azioni che possano compromettere le risorse energetiche strategiche. La questione riguarda le conseguenze di lungo periodo di tali scelte.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Danni destinati a durare nel tempo. Il coinvolgimento delle infrastrutture energetiche nei conflitti rappresenta, secondo il ministro della Difesa Guido Crosetto, un errore estremamente grave con conseguenze di lungo periodo. Intervenendo a Omnibus, Crosetto ha sottolineato come i danni a questo tipo di impianti non siano temporanei, ma possano incidere per anni sull’economia e sulla stabilità internazionale. Il ruolo strategico del gas del Qatar. Nel suo intervento, il ministro ha evidenziato anche l’importanza delle forniture energetiche per l’Italia. La produzione di gas liquefatto del Qatar è considerata fondamentale per il sistema energetico italiano, rendendo ancora più critico qualsiasi attacco a queste infrastrutture. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Crosetto: colpire gli impianti energetici è un errore grave

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