Tragedia in mare speranze finite per il pescatore scomparso | ritrovato il corpo senza vita

Bruno Osti, il pescatore di Gorino scomparso tra il 27 e il 28 gennaio, è stato trovato senza vita in mare. La sua barca è stata ritrovata vuota a poche miglia dalla costa, alimentando i timori di un incidente fatale. Le ricerche, estese per giorni, si sono concluse con il ritrovamento del suo corpo, segnando la fine delle speranze di ritrovarlo vivo.

Fine delle speranze per Bruno Osti. E’ stato, infatti, ritrovato senza vita il corpo del pescatore di Gorino scomparso in mare tra il 27 e il 28 gennaio. Dopo il primo allarme, per alcuni giorni nell’area della Sacca di Goro si erano attivate le ricerche della Guardia Costiera e dei vigili del fuoco. Insieme a loro avevano preso parte all’operazione anche colleghi di Osti e pescatori locali. Il ritrovamento della sua imbarcazione aveva subito fatto temere il peggio. Quindi un secondo ritrovamento, di stivaloni e la tuta. Poi più nulla, fino al triste epilogo. Il corpo, secondo quanto si apprende, è stato ritrovato comunque non distante dal luogo dell’affondamento della barca: una volta recuperato, il cadavere è stato trasferito all’istituto di Medicina legale dell’ospedale di Cona per gli accertamenti.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

