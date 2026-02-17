Tropea mare restituisce due corpi | shock tra gli studenti indagini in corso per l’identità delle vittime

A Tropea, il mare ha restituito due corpi dopo una tragedia avvenuta al largo di “Le Roccette”. La scoperta ha lasciato senza parole studenti e residenti, che si sono trovati di fronte a due persone decedute galleggianti sull’acqua. Le forze dell’ordine stanno verificando l’identità delle vittime, mentre i soccorritori cercano di capire cosa sia successo in quella zona di mare.

Tropea, il Mare Restituisce Due Vite: Tragedia al Largo di "Le Roccette". Una scoperta straziante ha scosso la costa di Tropea, in Calabria, nelle prime ore di oggi. Due corpi senza vita sono stati recuperati in mare al largo della spiaggia de "Le Roccette", gettando un velo di sgomento sulla comunità locale. L'allarme è stato lanciato da una scolaresca che ha avvistato i corpi, innescando un'immediata operazione di soccorso coordinata dalla Capitaneria di Porto. L'Allarme e il Recupero in Condizioni Difficili. La mattinata era iniziata con la promessa di una giornata limpida sul Tirreno, ma la vista di due sagome scure tra le onde ha trasformato la scena in un incubo. Dramma a Tropea, avvistati due cadaveri in mareSul posto forze dell'ordine e Capitaneria di Porto. Negli ultimi giorni il mare ha restituito 5 corpi senza vita sulla fascia tirrenica. Tropea, due cadaveri in mare avvistati e filmati da alcuni studenti: la mareggiata rende difficili le operazioni di recuperoSul posto gli operatori sanitari del 118, i carabinieri e gli uomini della Capitaneria di porto. Nel Cosentino altri tre macabri ritrovamenti. Avvistamento a Tropea da parte di alcuni studenti al largo delle Roccette: soccorsi in mare e area blindata, si attendono riscontri dalle perlustrazioni navali