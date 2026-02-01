Crollo parziale del tetto in centro a Girifalco | soccorsi due residenti in corso indagini sulle cause

Questa mattina i soccorritori hanno estratto due residenti dall’edificio colpito dal crollo a Girifalco, dove nel tardo pomeriggio di ieri si è verificato un crollo parziale del tetto e del solaio in via Fratelli Bandiera. Le cause sono ancora da chiarire, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. Nessuno è rimasto ferito gravemente, ma la strada rimane chiusa e si attendono verifiche strutturali.

Un crollo parziale della copertura e del solaio ha colpito un edificio di due piani fuori terra in Via Fratelli Bandiera, numero 77, a Girifalco, nel tardo pomeriggio di ieri, 31 gennaio 2026. L’incidente ha coinvolto due persone che si trovavano all’interno dell’immobile, entrambe residenti nell’edificio, che sono state estratte in sicurezza dai vigili del fuoco. Il corpo dei pompieri del Comando di Catanzaro, con il supporto del distaccamento volontario di Girifalco, è intervenuto alle 21:05 per gestire l’emergenza e garantire la sicurezza delle aree circostanti. L’edificio, già da tempo segnalato per lo stato di abbandono e il progressivo degrado strutturale, ha ceduto sotto il peso del tetto e del solaio, provocando il collasso parziale della struttura interna. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crollo parziale del tetto in centro a Girifalco: soccorsi due residenti, in corso indagini sulle cause Approfondimenti su Girifalco 31Gennaio2026 Crollo parziale di un tetto a Castelfiorentino: evacuate cinque famiglie A Castelfiorentino si è verificato il crollo parziale di una porzione di tetto di una palazzina, che ha reso necessario l’evacuazione di cinque famiglie. Crollo a Casoria, riunione del Centro di Coordinamento dei Soccorsi Oggi si è svolta una riunione del Centro di Coordinamento dei Soccorsi a Casoria, istituito dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, su richiesta del sindaco Raffaele Bene. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Girifalco 31Gennaio2026 Argomenti discussi: Castelfiorentino, crollo parziale del tetto in un edificio: cinque famiglie evacuate; Crollo parziale di un tetto a Castelfiorentino, edificio dichiarato inagibile; Crollo parziale di una porzione del tetto di una palazzina, nessun ferito; Castelfiorentino, crolla parte del tetto di una palazzina: cinque famiglie evacuate. Crollo parziale del tetto, edificio dichiarato inagibileSecondo quanto riportano i vigili del fuoco, durante i controlli – effettuati anche con strumentazione tridimensionale – è emerso un crollo parziale di una porzione del tetto, circostanza che ha ... 055firenze.it Il tetto scricchiola e poi il crolloCASTELFIORENTINO: Cinque famiglie sono state evacuate nella notte dalla palazzina a due piani dichiarata inagibile. L'allarme lanciato dopo i primi rumori ... toscanamedianews.it BARI, ESPLOSIONE E CROLLO DI UN EDIFICIO AD ADELFIA: DUE VITTIME RINVENUTE DAI VIGILI DEL FUOCO Dalle prime ore del pomeriggio vigili del fuoco in azione ad Adelfia, nel barese, per il crollo parziale di un edificio causato da una violenta es - facebook.com facebook Polonia esplosione, edificio e crollo parziale x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.