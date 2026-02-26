Valanga in Valdidentro morti due escursionisti | sono un uomo e una donna Ferita  una terza persona

Due persone sono morte e una è rimasta ferita in una valanga avvenuta in Valdidentro, nel versante sudovest del Monte Cornaccia. Sul luogo sono intervenuti immediatamente il Soccorso Alpino e i vigili del fuoco per prestare soccorso e recuperare i feriti. La zona è stata messa in sicurezza mentre si cercano di ricostruire le dinamiche dell’incidente.

Le pale scavano nella neve mentre l’elicottero continua a sorvolare l’area sopra le dighe di Cancano. A Valdidentro (Sondrio) le operazioni di soccorso sono ancora in corso dopo il distacco di una valanga, quando mancavano pochi minuti alle 11 di oggi, che ha coinvolto tre persone impegnate in un’escursione in quota, sul versante sud ovest del monte Cornaccia. Due le vittime, un uomo e una donna giovani, tra i 20 e i 30 anni, sono stati individuati e recuperati senza vita dalla massa nevosa. Valutato sul posto senza necessità di ospedalizzazione un altro scialpinista, testimone dell'evento ma non coinvolto direttamente. I soccorritori stanno proseguendo la bonifica del pendio per escludere la presenza di ulteriori persone e per mettere in sicurezza l’area, dove permane il rischio di nuovi distacchi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

