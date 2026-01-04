Roma crolla albero vicino al Colosseo | vigili del fuoco sul posto

A Roma, un albero è crollato lungo via dei Fori Imperiali, nei pressi del Colosseo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, forze di polizia e personale sanitario. L’incidente si è verificato all’altezza del punto informativo turistico, a circa 100 metri da largo Corrado Ricci. La zona è stata messa in sicurezza mentre proseguono le operazioni di gestione dell’emergenza.

