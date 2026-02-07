Crolla un muro sulla provinciale | vigili del fuoco sul posto

Questa mattina, un pezzo di muro di controripa in pietra a secco è crollato sulla provinciale Passo Manghen. La strada è stata immediatamente chiusa, e i vigili del fuoco sono arrivati sul posto per mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita, ma il traffico è in tilt, con auto e bus fermi in entrambe le direzioni. I tecnici stanno valutando i danni e le operazioni di rimozione dei detriti.

Cedimento improvviso tra le località Piazzol e Canton. Strada ridotta a una corsia Un improvviso cedimento ha interrotto questa mattina la normalità lungo la Passo Manghen. Un muro di controripa in pietra a secco è crollato sulla strada provinciale n. 31, tra le località Piazzol e Canton, riversando detriti sulla carreggiata e rendendo necessario l'immediato intervento dei soccorsi.Parte del materiale si è staccato dalla scarpata di monte, occupando una porzione della sede stradale. Fortunatamente non si registrano feriti né veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari di Molina di Fiemme e le squadre del Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento.

