Crimson Desert | Guida alla gestione dell’inventario

In Crimson Desert, i giocatori devono gestire un inventario senza la possibilità di utilizzare depositi o magazzini personali. Quando si raccolgono oggetti, bisogna trovare un modo per organizzarli, dato che non ci sono strutture dedicate alla conservazione degli oggetti. La gestione dell’inventario rappresenta un elemento importante durante il gameplay, dato che ogni elemento raccolto deve essere conservato con attenzione.

Se stai giocando a Crimson Desert e ti stai chiedendo dove mettere tutti gli oggetti che raccogli, c’è una cosa fondamentale da sapere fin da subito: non esiste alcun deposito o magazzino personale. In un open world RPG pieno di loot, materiali e equipaggiamenti, questa scelta cambia completamente il modo in cui devi gestire l’inventario. Come funziona davvero l’inventario in Crimson Desert. In Crimson Desert, tutto ciò che raccogli resta sempre con te. Non ci sono bauli, casse o stash condivisi, quindi ogni oggetto finisce direttamente nel tuo inventario personale. Questo significa che sei costretto a gestire costantemente lo spazio disponibile mentre esplori il mondo di gioco. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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