La campagna di Crimson Desert è solo una piccola parte dell’avventura completa

La campagna di Crimson Desert si ferma a un primo assaggio di quello che il gioco ha da offrire. La vera esperienza, però, si scopre solo esplorando il mondo più ampio creato da Pearl Abyss. I giocatori devono prepararsi a un viaggio che va oltre la storia principale, tra combattimenti, esplorazioni e scelte che cambiano il corso dell’avventura. La campagna è solo il primo passo in un percorso molto più vasto.

La campagna di Crimson Desert è solo una frazione dell’esperienza complessiva pensata da Pearl Abyss. A chiarirlo è Will Powers, PR Director del gioco, che in una recente intervista ha spiegato come la struttura narrativa principale non rappresenti il fulcro quantitativo dell’avventura. L’obiettivo dello studio non è offrire una durata “misurabile” in ore, ma costruire un mondo in grado di adattarsi al tempo e alle scelte di ogni giocatore. Crimson Desert, in questo senso, è progettato per essere vissuto in modo libero e personale. La storia guida, ma non definisce i confini dell’esperienza. Ed è proprio oltre la campagna che il gioco mostra la sua vera scala. 🔗 Leggi su Game-experience.it

