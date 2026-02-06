Nioh 3 | Guida completa alla gestione dell’inventario

In Nioh 3, i giocatori devono fare i conti con un inventario molto ricco. Le armi, gli amuleti e le armature si accumulano rapidamente, e gestirli diventa una sfida. Durante l’avventura nel Giappone sconvolto dalla guerra, bisogna sapere cosa tenere e cosa lasciare indietro per non essere sopraffatti. La guida aiuta a capire come organizzare tutto al meglio, senza perdere tempo o risorse preziose.

In Nioh 3 la quantità di armi, amuleti e armature ottenibili durante l’avventura nel Giappone sconvolto dalla guerra è enorme. Accumulare tutto senza criterio porta rapidamente a un inventario caotico e difficile da gestire. Per questo il gioco offre diversi sistemi per eliminare l’equipaggiamento inutile, ognuno pensato per fornire una risorsa specifica e risultare più utile in determinate fasi della progressione. Offrire equipaggiamento ai santuari per ottenere Amrita. Il metodo più rapido per liberare spazio consiste nell’offrire armi e armature presso un santuario attivo. Dal menu del santuario è sufficiente accedere alla sezione Benedizioni e selezionare l’opzione dedicata all’offerta. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

