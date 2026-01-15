Investito di notte da un’auto Ciclista gravissimo al Maggiore

Un ciclista di 31 anni è stato investito da un’auto durante la notte ed è ora in condizioni gravissime nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna. La prognosi resta riservata e l’uomo è in pericolo di vita. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire l’accaduto.

Un ciclista di 31 anni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione all' ospedale Maggiore di Bologna in prognosi riservata, in pericolo di vita. L'uomo, lunedì in tarda serata, è stato investito da un'automobile, condotta da un 22enne, nella località Sammartini, frazione di Crevalcore. Secondo quanto si è potuto apprendere, il 31enne in sella a una bicicletta stava percorrendo via del Papa, sulla provinciale 9, quando è stato investito da dietro da una automobile che procedeva nello stesso senso di marcia, in un tratto stradale senza pubblica illuminazione. Nell'impatto il ciclista è stato sbalzato sull'asfalto.

